Presentan México, Chile y Brasil candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU

Los gobiernos de México, Chile y Brasil presentaron de manera conjunta la candidatura de Michelle Bachelet Jeria para ocupar la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas en un anuncio realizado este lunes en el Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile, como parte del proceso que comenzará formalmente en 2026 para la renovación del cargo.

El presidente chileno, Gabriel Boric, encabezó el acto acompañado por Michelle Bachelet y por los embajadores de México y Brasil en Chile, Laura Moreno y Paulo Pacheco. Durante su intervención, el mandatario destacó que la nominación refleja “una postura compartida en favor de la democracia, la gobernanza global, el multilateralismo y los derechos humanos, con la intención de fortalecer la capacidad del sistema internacional para atender los retos globales”.

Boric agradeció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para impulsar una candidatura común desde América Latina y señaló que esta acción “busca que la región tenga presencia en la toma de decisiones internacionales y participe en la construcción de soluciones colectivas ante los desafíos actuales”.

El proceso de renovación de la secretaría general de la ONU concluirá el 1 de enero de 2027, una vez que finalice el mandato de António Guterres el 31 de diciembre de 2026. Durante 2026, los países miembros presentarán sus propuestas; posteriormente, el Consejo de Seguridad recomendará una candidatura y la Asamblea General realizará la votación correspondiente.

Michelle Bachelet cuenta con una trayectoria en el ámbito político y multilateral: fue presidenta de Chile en dos periodos, de 2006 a 2010 y de 2014 a 2018, además de desempeñarse como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022.

Antes de llegar a la Presidencia, ocupó las secretarías de Salud y de Defensa, siendo la primera mujer en América Latina en encabezar esta última dependencia.

Durante sus administraciones, impulsó reformas en materia educativa y tributaria, así como políticas enfocadas en derechos humanos y equidad social.