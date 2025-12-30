Asegura Trump que Estados Unidos realizó su primer ataque terrestre contra Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que fuerzas estadounidenses habrían destruido una instalación relacionada con el narcotráfico, esto en medio de la presión que Washington mantiene contra el gobierno de Venezuela.

La afirmación fue realizada durante una entrevista transmitida por la emisora WABC de Nueva York, sin que se precisara el lugar exacto ni el tipo de operación llevada a cabo.

Durante la conversación, Trump señaló que se trató de una “gran instalación” desde la cual, según dijo, operaban envíos marítimos vinculados a actividades ilícitas. El mandatario no aclaró si el presunto ataque ocurrió en territorio venezolano ni si fue una acción aérea, naval o terrestre, lo que generó cuestionamientos entre analistas de seguridad y observadores internacionales.

Tras las declaraciones, el Pentágono fue consultado por agencias informativas y remitió las preguntas a la Casa Blanca, que hasta el momento no ha emitido una postura oficial. Tampoco el gobierno de Venezuela se ha pronunciado sobre lo dicho por el presidente estadounidense.

Trump ha reiterado en distintas ocasiones que podrían iniciarse acciones terrestres contra cárteles de la droga en América Latina, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial de operaciones de ese tipo.