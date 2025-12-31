Mueren madre e hijo en Puerto Peñasco: investigan posible caso de fiebre manchada por Rickettsia

La Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora informó sobre el fallecimiento de dos personas originarias de Puerto Peñasco, una mujer y su hijo menor de edad, aunque aclaró que aún no se ha confirmado que la causa haya sido fiebre manchada por Rickettsia rickettsii (Rickettsiosis).

Ambas recibieron atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el programa IMSS Bienestar. La menor fue trasladada a Hermosillo, pero perdió la vida durante el traslado.

Investigaciones en curso

La Secretaría señaló que se realizan investigaciones de campo para determinar los factores de riesgo y otras posibles causas relacionadas con los síntomas observados, que en un inicio sugieren un cuadro respiratorio.

El diagnóstico clínico reportado por los médicos tratantes es inconcluso, por lo que se enviaron muestras biológicas al laboratorio estatal de salud pública con el fin de confirmar o descartar la presencia de la bacteria y establecer un diagnóstico definitivo.

Enfermedad endémica en el noroeste

La Rickettsiosis es una enfermedad endémica en el noroeste de México, transmitida principalmente por la mordedura de garrapatas infectadas. Se trata de una infección altamente patógena que puede ser letal si no se inicia tratamiento específico con doxiciclina dentro de los primeros tres a cuatro días desde el inicio de los síntomas.

Recomendaciones preventivas

La Secretaría de Salud de Sonora reiteró la importancia de mantener patios limpios y libres de garrapatas, así como el uso de collares o baños especiales para perros. También recomendó acudir de inmediato al médico ante síntomas compatibles, especialmente si existen antecedentes de exposición a garrapatas.