Investiga FGR causas del descarrilamiento del Tren del Corredor Interoceánico

La Fiscalía General de la República informó que mantiene en curso las investigaciones para esclarecer el descarrilamiento del Tren del Corredor Interoceánico, ocurrido el domingo entre las comunidades de Nizanda y Chivela, en el estado de Oaxaca y como parte de las diligencias iniciales, peritos y agentes de investigación realizaron el resguardo del área, la inspección del tren y el levantamiento de evidencias.

De acuerdo con la fiscalía, policías federales ministeriales llevaron a cabo entrevistas con testigos y personas afectadas, además de recorridos en la zona del accidente mientras personal de periciales efectuó la recopilación de indicios necesarios para la elaboración de dictámenes técnicos que permitan determinar las causas del incidente ferroviario.

La FGR detalló que en la integración de la carpeta de investigación participan agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional, así como elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

En las tareas periciales intervienen especialistas en fotografía forense, medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil, arquitectura, química, seguridad industrial forense y tránsito terrestre.

Las autoridades federales señalaron que el trabajo se realiza en coordinación con instancias estatales, entre ellas la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como con dependencias federales como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina. La FGR indicó que conforme se obtengan mayores elementos, se dará a conocer información adicional de manera oficial.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación actualizó la lista de personas lesionadas, al informar que 34 personas permanecen hospitalizadas a consecuencia del accidente. Para la atención a familiares de las víctimas, se habilitó el número telefónico 55 2230 2106, a fin de proporcionar información relacionada con el estado de salud de las personas afectadas.