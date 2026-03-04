Aseguran 100 kilos de metanfetamina durante operativo en Caborca

Un cargamento de 100 kilos de metanfetamina fue asegurado en los alrededores de Caborca durante un operativo coordinado entre corporaciones estatales y federales, en una de las regiones identificadas como corredor estratégico para el trasiego de droga hacia la frontera norte del país.

A través de un comunicado, se informó que la sustancia era transportada en un tractocamión cuyo conductor fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público junto con la unidad y la carga ilícita. De acuerdo con autoridades estatales, el decomiso representa un impacto relevante en la cadena de distribución de metanfetamina, una droga sintética cuyo mercado tiene como destino principal Estados Unidos.

El gobernador Alfonso Durazo señaló públicamente que la estrategia de seguridad implementada en la entidad continúa generando resultados: “Nuestra estrategia de seguridad sigue dando resultados”.

Así mismo, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) reportó la detención de 26 personas en distintos municipios, así como el aseguramiento de 732 envoltorios con narcótico, tres armas de fuego, cargadores y 30 cartuchos útiles. Además, fueron recuperados seis vehículos con reporte de robo en operativos desplegados en Hermosillo, Cajeme, Guaymas y Nogales.

En Cajeme se aseguró un arma de fuego con nueve cartuchos en Lomas de Bácum; en Caborca se detuvo a dos hombres con 35 dosis de narcótico; y en Santa Cecilia fueron retiradas 18 máquinas tragamonedas en un operativo conjunto con fuerzas federales. También se reportaron acciones en el tramo Moctezuma–Cumpas y en Pueblo de Álamos, donde fue localizado un fusil con cargador y 21 cartuchos.