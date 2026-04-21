Fiscalía exhuma cuerpos de víctimas de sueros vitaminados

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ordenó la exhumación de los cuerpos de lasvíctimas de sueros vitaminados en Hermosillo para practicarles las necropsias que permitan esclarecer las causas de los decesos.
La dependencia estatal confirmó mediante un comunicado que “se han gestionado y autorizado diligencias de exhumación ante el órgano jurisdiccional para las consecuentes necropsias mismas que deberán efectuarse”.
Y destacó que en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se brinda prioridad a laatención integral de las víctimas indirectas, garantizando acompañamiento cercano y permanente a sus familiares.
“Se les proporciona asesoría jurídica, apoyo institucional y seguimiento puntual sobre el avance de las carpetas de investigación“.
Médico se encuentra prófugo de la justicia
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora giró una orden de aprehensión en contra del médico Jesús Maximiano “V” por su presunta responsabilidad en la muerte de ocho personas por la aplicación de sueros vitaminados en una clínica particular de Hermosillo.
El fiscal general de Justicia del Estado de Sonora, Gustavo Salas Chávez, informó que obtuvieron una orden de aprehensión contra el médico general, Jesús Maximiano “V”, de 65 años de edad, por el delito de homicidio culposo derivado de mala praxis médica.
“Lo estamos buscando por homicidio culposo y por una mala praxis médica, con agravante por la responsabilidad médica y técnica. Ya se están haciendo los avisos a las fiscalías de todo el país y los avisos con las autoridades del país vecino”.
Lo buscan por la muerte de 8 personas en Sonora
La Secretaría de Salud de Sonora informó que hasta el momento se han identificado once casos en total: ocho personas murieron, dos fueron dadas de alta por mejoría y una persona permanece hospitalizada en estado grave.
Las víctimas mortales por aplicación de suero vitaminado en Hermosillo, Sonora, son:
- Dinora “O”
- Jesús Héctor “A” (Padre de Sebastián “A”)
- Sebastián “A” (Hijo de Jesús Héctor “A”)
- Catalina “F” de 38 años
- Zahid Alberto “C” de 22 años
- Sexta víctima (se desconoce su identidad)
- Lucero del Carmen “L” de 19 años
- Octava víctima (se desconoce su identidad)