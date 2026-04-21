Claudia Sheinbaum reactiva saneamiento del Río Sonora con inversión millonaria

La presidenta Claudia Sheinbaum visitará Sonora en mayo para ejecutar el plan de remediación del Río Sonora, que integra una bolsa de 2 mil 222 millones de pesos tras formalizar acuerdos con Grupo México para la construcción de infraestructura sanitaria y hospitalaria en beneficio de las comunidades locales.

Hoja de ruta para la restauración integral de la cuenca

La agenda presidencial de mayo establece un punto de inflexión para los habitantes de la zona afectada. Este despliegue busca transparentar los compromisos adquiridos con la compañía minera y asegurar que los recursos se transformen en beneficios tangibles para la población que ha demandado justicia ambiental por años.

El eje central de esta supervisión consiste en:

Informar detalladamente sobre los alcances del acuerdo con Grupo México.

Establecer los plazos definitivos para el saneamiento del cuerpo de agua.

Presentar el cronograma de construcción de las nuevas plantas potabilizadoras.

Infraestructura de salud y compromisos financieros

Durante la gira de trabajo, se llevará a cabo la colocación de la primera piedra del Hospital de Ures. Esta unidad médica representa un pilar del convenio de resarcimiento, diseñada específicamente para atender las necesidades de salud derivadas de la actividad industrial en la región y mejorar la calidad de vida en el municipio.

La estructura financiera para este proyecto de remediación y obras públicas se desglosa de la siguiente manera:

Aportación pendiente de Grupo México: 1,000 millones de pesos por depositar.

1,000 millones de pesos por depositar. Depósito previo de la minera: 1,500 millones de pesos comprometidos en el acuerdo.

1,500 millones de pesos comprometidos en el acuerdo. Recursos del Gobierno Federal: 483 millones de pesos etiquetados para el proyecto.

483 millones de pesos etiquetados para el proyecto. Participación del Gobierno de Sonora: 180 millones de pesos adicionales.

180 millones de pesos adicionales. Fondo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje: 59 millones de pesos previamente depositados por la empresa.

La suma total de 2 mil 222 millones de pesos garantiza la viabilidad técnica y económica de las obras de saneamiento y la atención directa a las familias residentes en las márgenes del río.

Supervisión de costos energéticos y operativos

Paralelamente a las acciones de justicia ambiental, la administración federal mantiene una vigilancia estricta sobre los insumos operativos que impactan la economía regional. Se ha iniciado un proceso de revisión con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a las irregularidades detectadas en el precio elevado del diésel, buscando estabilizar los costos que afectan tanto a la logística de las obras como a la actividad productiva de la entidad sonorense.