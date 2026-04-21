Identifican a responsable del ataque en Teotihuacán

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el responsable del ataque ocurrido este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, quien portaba una credencial para votar.

De acuerdo con el reporte conjunto con el Gabinete de Seguridad Nacional, el individuo actuó solo durante los hechos registrados antes del mediodía.

El incidente dejó una mujer de origen canadiense sin vida y 13 personas lesionadas. Según los informes, el agresor subió a la segunda plataforma de la pirámide y desde ese punto realizó disparos contra visitantes que se encontraban en el lugar.

Tras la agresión, el propio atacante perdió la vida. La Fiscalía indicó que la causa de su muerte será determinada “mediante los procedimientos periciales correspondientes”.

Las autoridades detallaron que entre los lesionados hay seis personas de Estados Unidos, tres de Colombia, dos de Brasil, una de Canadá y una de Rusia. Seis de ellos permanecen hospitalizados, entre ellos un menor de edad.

La investigación se realiza en coordinación con instancias federales para establecer cómo ocurrió el ingreso del arma de fuego pese a los controles en el acceso principal. La credencial del Instituto Nacional Electoral del agresor fue localizada en el lugar.

Por estos hechos, el sitio arqueológico permanece cerrado mientras continúan las diligencias y se integran los elementos a la carpeta de investigación.