Conagua emite alerta por derrame químico en Canal Alto, al sur de Sonora

La caída de una pipa con sulfato de aluminio al Canal Alto desató una emergencia en el sur de Sonora, obligó a suspender el uso del agua en Cajeme, Navojoa y Benito Juárez, frenó el riego agrícola y puso en pausa una planta potabilizadora en Ciudad Obregón, mientras autoridades intentan contener los efectos del derrame químico.

Mediante un comunicado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Organismo de Cuenca Noroeste, pidió a la población evitar el consumo humano del agua, así como cualquier actividad recreativa, doméstica o laboral en el Canal Alto y en el arroyo El Cocoraque, hacia donde serán dirigidas descargas controladas para las maniobras de limpieza. La advertencia alcanza a comunidades asentadas en la zona de influencia del canal, luego de que el químico derramado quedara expuesto en una red estratégica para uso agrícola y abastecimiento urbano.

De acuerdo con la información difundida por autoridades y organismos operadores, el material vertido fue sulfato de aluminio, un compuesto utilizado normalmente en procesos de potabilización, pero que en altas concentraciones puede representar riesgos a la salud si es ingerido. Por ello, además de paralizar de forma preventiva la entrega de agua para riego en la zona, se determinó detener operaciones en la planta potabilizadora de la colonia Antonio Rosales, en tanto concluyen el lavado del canal y los análisis que permitan verificar la calidad del agua antes de reanudar el servicio.

El accidente ocurrió al sur de Ciudad Obregón, cuando el vehículo de carga salió del camino y terminó dentro del Canal Alto, lo que movilizó a Bomberos, Protección Civil, corporaciones de seguridad y personal técnico vinculado a la operación hidráulica del Distrito de Riego 041 Río Yaqui. Durante varias horas se cerró la circulación y se activaron acciones de contención para evitar una mayor dispersión del químico en el sistema. Reportes locales indicaron posteriormente que la contingencia quedó bajo control, aunque las restricciones preventivas se mantuvieron mientras avanzan las labores de saneamiento.

Como parte de la respuesta emergente, OOMAPAS Cajeme informó que dotará de agua potable mediante pipas a las familias de la comunidad afectada y a habitantes de El Sifón, mientras se mantiene fuera de operación la potabilizadora impactada por la contingencia. La instrucción oficial, insistieron las autoridades, es mantenerse informados únicamente por canales institucionales y esperar a que concluyan las pruebas de calidad del recurso antes de retomar el uso normal del canal y del servicio para consumo humano y agrícola.

El nuevo accidente ocurre apenas un día después de otra emergencia con materiales peligrosos sobre la misma carretera federal 15. El sábado 18 de abril, una pipa con amoniaco se volcó en el tramo Guaymas-Hermosillo, a la altura del kilómetro 165, provocando intoxicaciones y cierres viales por varias horas; 27 personas resultaron intoxicadas, entre ellas tres menores de edad.