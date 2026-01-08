Aseguran 62 mil litros de diésel sin procedencia legal en Nogales, Sonora

Elementos de Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Nogales, Sonora, al conductor de un tractocamión acoplado a dos semirremolques tipo tanque, que transportaba 62 mil litros de diésel sin acreditar su procedencia legal.

Aunque aún no se tienen más detalles sobre el aseguramiento, la FGR Sonora exhortó a la población a denunciar si cuentan con información sobre sustracción, transporte y venta ilícita de hidrocarburos, llamando al número telefónico 800 890 97 80 o escribiendo al correo visitel@fgr.org.mx.

Por su parte, la Guardia Nacional informó que con la finalidad de inspeccionar vehículos de transporte de hidrocarburo y verificar el legal traslado de producto, implementa operativos en carreteras del país.

Se debe recordar que el pasado mes octubre de 2025, el conductor de un tractocamión y su acompañante fueron detenidos por transportar 55 mil litros de hidrocarburo de aparente procedencia ilícita entre Guaymas y Hermosillo, esto de acuerdo con información compartida por la Guardia Nacional.

La incautación se llevó a cabo al realizar labores de patrullaje y de prevención en el kilómetro 17 de la carretera federal número 15 en el municipio de Guaymas, donde durante la vigilancia, elementos de la Guardia Nacional detectaron que un tractocamión estaba acoplado a un semirremolque y circulaba sin los señalamientos correspondientes a la prevención, detalló la corporación.

Tras la revisión, el conductor no contaba con los documentos correspondientes para acreditar la procedencia legal de los 55 mil litros de hidrocarburo, situación por la que fue detenido junto a un acompañante.

Así mismo, en noviembre de 2025, elementos de la Guardia Nacional, SSPC y Policía Estatal detuvieron a una persona y aseguraron un tractocamión acoplado a dos autotanques con 65 mil litros de hidrocarburo, también en Nogales.

De este modo, hasta septiembre de 2025, en Sonora, se contaba con más de 70 carpetas de investigación bajo la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

En comparación, el reporte anual de 2024 establece que se contaba con 45 casos en este rubro registrados en la entidad, lo que representa un aumento de alrededor del 62%.