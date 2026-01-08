Pide ONAPPAFA respetar vigencia del decreto de regularización vehicular

La Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (ONAPPAFA), Región Noreste, informó que de acuerdo con cifras oficiales se han regularizado 2 millones 823 mil vehículos de procedencia extranjera mediante el decreto federal, lo que ha beneficiado a casi tres millones de familias en el país.

La organización destacó que este proceso “ha permitido brindar certeza jurídica a unidades utilizadas como medio de transporte familiar”.

Juan Ricardo Chiw Onofre, coordinador Región Norte de ONAPPAFA, solicitó que se respete el tiempo de vigencia del decreto, el cual, de acuerdo con lo establecido, debería concluir en septiembre de 2026 y señaló que “es necesario mantener las condiciones actuales para que las personas con cita programada puedan concluir sus trámites sin contratiempos”.

El representante de la organización agradeció al gobierno federal la oportunidad de regularizar vehículos que forman parte del patrimonio familiar. También puntualizó que existen declaraciones que señalan una posible afectación a la industria automotriz derivada del decreto, aunque afirmó que los datos oficiales no respaldan esa versión.

Explicó que la caída en las ventas de vehículos nuevos ocurrió en 2020 a causa de la pandemia y que, desde entonces, el sector ha registrado un crecimiento anual estable de 1.4 %, con un promedio de 1.5 millones de unidades nuevas vendidas por año.

Chiw Onofre añadió que el costo de un vehículo nuevo se ha incrementado de 250 mil a casi 500 mil pesos, lo que limita el acceso para cerca del 70 % de la población sin empleo formal y sin posibilidad de crédito automotriz.

Finalmente, Chiw Onofre señaló que los vehículos de origen estadounidense, introducidos al país por connacionales, “representan una alternativa de movilidad para miles de familias y contribuyen a la economía local”, por ello, solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno respetar la vigencia del decreto hasta el 30 de septiembre de 2026 o, en su caso, otorgar una prórroga equivalente.