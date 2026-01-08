Lluvias y posibles nevadas activan alerta en Sonora: revisa en qué municipios se esperan

Sonora presentará lluvias y fuertes rachas de viento en varias regiones, principalmente en municipios del Norte, Noroeste, Centro y Oriente. Aunque no lloverá de manera generalizada en todo Sonora, sí se esperan precipitaciones en buena parte del territorio, con mayor intensidad en zonas cercanas a la frontera con Estados Unidos y la sierra debido a la presencia del frente frío número 27, que interactúa con sistemas atmosféricos en niveles altos, según información de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

De acuerdo con el panorama meteorológico, las lluvias podrían ir de ligeras a moderadas, mientras que las temperaturas bajarán de manera considerable, sobre todo en la sierra donde el termómetro podría acercarse a valores bajo cero. En ciudades del Centro y Sur, el clima será de fresco a templado, aunque con cielos mayormente nublados.

¿EN QUE MUNICIPIOS PODRÍA LLOVER?

Las lluvias se concentrarían principalmente en municipios del Noroeste, Norte, Centro y Oriente, como Nogales, Agua Prieta, San Luis Río Colorado, Hermosillo y Guaymas, mientras que en el sur del Estado las probabilidades son menores. Además, se esperan rachas de viento moderadas a fuertes, lo que podría incrementar la sensación de frío.

HERMOSILLO

FRÍO SEGUIRÁ Y AUMENTARÁ LA PROBABILIDAD DE NEVADAS

Para las próximas horas y la madrugada del jueves, se mantiene la posibilidad de nieve o aguanieve en municipios colindantes con Chihuahua, además de que el ambiente frío continuará, especialmente durante la noche y el amanecer.

ASÍ LAS TEMPERATURAS

Hermosillo

Mínima: 13°C

Máxima: 16°C

Probabilidad de lluvia: 70%

Ciudad Obregón

Mínima: 13°C

Máxima: 23°C

Probabilidad de lluvia: 20%

Nogales

Mínima: 3°C

Máxima: 8°C

Probabilidad de lluvia: 90%

San Luis Río Colorado

Mínima: 9°C

Máxima: 18°C

Probabilidad de lluvia: 60%

Navojoa

Mínima: 12°C

Máxima: 25°C

Probabilidad de lluvia: 10%

Agua Prieta

Mínima: 4°C

Máxima: 10°C

Probabilidad de lluvia: 80%

Guaymas