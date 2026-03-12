Asume José Antonio Kast la presidencia de Chile

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, al asumir el cargo para un periodo de cuatro años anunció que su administración trabajará bajo un esquema que denominó “gobierno de emergencia”.

Durante su primer mensaje público frente al palacio presidencial de La Moneda, el mandatario señaló que su prioridad será atender la situación de las finanzas públicas y reforzar acciones contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Kast afirmó que su administración también buscará atender áreas como salud, educación y empleo.

En su discurso indicó que el país enfrenta problemas vinculados con seguridad y recursos públicos. El presidente señaló que el gobierno iniciará acciones para recuperar el control institucional y atender el avance de actividades delictivas.

Previo a su mensaje, el mandatario firmó decretos relacionados con la vigilancia en la zona fronteriza del norte del país y medidas para atender la migración irregular. También ordenó revisar el uso del gasto público y realizar una auditoría de las finanzas gubernamentales.

Entre las primeras instrucciones se incluyó la revisión de 51 recursos pendientes en trámites de proyectos de inversión que suman alrededor de 16 mil millones de dólares.

El nuevo gobierno indicó que en abril presentará una iniciativa de reforma tributaria.

El plan contempla reducir el impuesto sobre la renta a empresas del 27 al 23 por ciento en un periodo de cuatro años, además de incluir créditos fiscales para incentivar la generación de empleo.

El resultado electoral que llevó a Kast a la presidencia se definió en una segunda vuelta realizada en diciembre, donde superó a la candidata oficialista Jeannette Jara. El nuevo mandatario asumió el cargo tras la administración del expresidente Gabriel Boric.