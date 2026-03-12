Analiza el Gobierno federal un Plan B

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión en Palacio Nacional con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, con el objetivo de analizar los escenarios legislativos tras el rechazo de la reforma electoral en el Congreso.

A su llegada al encuentro, Monreal señaló que revisarán los resultados de la sesión legislativa y los posibles caminos que seguirá la bancada en los próximos días, además indicó que uno de los temas a evaluar es la elaboración de un llamado Plan B en materia electoral, aunque aclaró que los contenidos no podrían repetir los puntos que ya fueron rechazados durante la votación en la Cámara de Diputados.

En la reunión también participaron el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, y el legislador del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco Coello.

El encuentro tuvo como propósito “revisar las alternativas legislativas” después del resultado obtenido en el pleno.

Horas antes, el pleno de la Cámara de Diputados de México desechó la iniciativa de reforma electoral presentada por la titular del Ejecutivo federal. Tras más de dos horas de discusión, la propuesta obtuvo 259 votos a favor, cifra inferior a los 334 sufragios necesarios para alcanzar la mayoría requerida para su aprobación.

Además de los votos de la oposición, legisladores del Partido del Trabajo y del Partido Verde tampoco respaldaron la propuesta en esta ocasión. Durante el debate previo a la votación, Monreal anticipó que su grupo parlamentario comenzaría a trabajar en una alternativa legislativa si la iniciativa no lograba los votos necesarios.

El legislador indicó que, una vez concluida la votación y confirmado el rechazo de la reforma, su bancada iniciará la elaboración de una nueva propuesta relacionada con el sistema electoral para presentarla en el Congreso en los próximos días.