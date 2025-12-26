Ataca Estados Unidos a ISIS en Nigeria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la tarde de este jueves que ordenó ataques militares contra integrantes del grupo ISIS en el noroeste de Nigeria en un anuncio realizado a través de un mensaje público en el que detalló que la instrucción fue ejecutada por fuerzas estadounidenses fuera del territorio nacional.

En su declaración, el mandatario indicó que la organización había realizado ataques contra población civil, con énfasis en comunidades cristianas.

Trump señaló que previamente había emitido advertencias a los integrantes del grupo para que cesaran estas acciones y afirmó que, al no ocurrir, se autorizó la operación militar.

El presidente explicó que el Departamento de Guerra llevó a cabo múltiples ataques, los cuales, según su mensaje, fueron ejecutados por personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No se precisó el número de personas afectadas ni se proporcionaron detalles adicionales sobre la duración de la operación o los medios utilizados.

Trump agregó que su gobierno “no permitirá el avance del terrorismo islámico radical” y expresó un mensaje de respaldo a las Fuerzas Armadas estadounidenses.