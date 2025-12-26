Liberan 25 órdenes de aprehensión por tragedia en Waldo’s Hermosillo; hay siete detenidos

A casi dos meses de la explosión e incendio que devastó la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) anunció este martes un avance sustancial en la investigación, luego de que un Juez Penal libró 25 órdenes de aprehensión relacionadas con el siniestro ocurrido el 1 de noviembre.

Al respecto, el órgano procurador de justicia indicó que, del total de las órdenes de captura, siete ya fueron ejecutadas mediante operativos autorizados por la autoridad judicial.

Asimismo, la dependencia detalló que han sido habilitadas diversas técnicas de investigación, incluidos cateos en distintos puntos, para ubicar y detener a más personas presuntamente vinculadas con la tragedia que cobró 24 vidas y dejó múltiples heridos.

El anuncio coincide con la realización de la primera audiencia formal del caso, programada para las 17:00 horas de este 24 de diciembre, donde se iniciará el procedimiento penal tanto contra individuoscomo contra la persona moral relacionada con la operación de la cadena comercial.

La sesión se llevará a cabo ante un Juez Oral Penal, bajo formato virtual y con acceso exclusivo para las partes procesales.

En esta audiencia se presentarán los elementos centrales de la investigación, la cual ha abarcado la verificación de permisos, dictámenes de Protección Civil y la revisión de documentos utilizados por la empresa en Sonora.

Durante el proceso, las autoridades detectaron irregularidades significativas, entre ellas documentación presuntamente falsificada.

La tragedia detonó una revisión estatal sin precedentes a la red comercial de Waldo’s, dejando como resultado 68 sucursales suspendidas, y hasta ahora solo dos establecimientos han acreditado condiciones adecuadas para seguir operando.

La Fiscalía señaló que ha mantenido comunicación directa con las familias afectadas para garantizar su orientación y acompañamiento durante las etapas del proceso, que continúa sujeto a los tiempos dictados por el órgano jurisdiccional. También reiteró que proporcionará más información conforme avancen las diligencias y se autorice su difusión.