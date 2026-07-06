Elevará la OPEP producción de petróleo en agosto

La alianza OPEP+ aprobó un nuevo incremento en sus objetivos de producción de petróleo que entrará en vigor a partir de agosto de 2026, decisión tomada durante una reunión virtual en la que participaron Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, países responsables de coordinar parte de la oferta del bloque.

El ajuste contempla un aumento de 188 mil barriles diarios y forma parte del plan para retirar de manera gradual los recortes de producción establecidos en 2023.

La medida también coincide con la recuperación del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, una vía utilizada para el traslado de petróleo hacia distintos mercados internacionales, lo que ha permitido el restablecimiento paulatino de las exportaciones.

Especialistas del sector señalaron que el suministro aún no alcanza los niveles previstos por la alianza.

Analistas de instituciones financieras consideran que el incremento autorizado para agosto contribuirá a “acelerar la recuperación de la producción”, aunque advierten que el proceso continuará desarrollándose durante los próximos meses conforme se estabilicen las operaciones en la región.

El aumento de la oferta ocurre mientras el mercado enfrenta un escenario de menor demanda, influido por la reducción de las importaciones de crudo en China, el crecimiento de la producción en países fuera de la OPEP+ y la liberación de reservas estratégicas por parte de varias naciones.

Como resultado, el precio del petróleo Brent ha regresado a niveles cercanos a los registrados antes del conflicto en Oriente Medio, al cerrar la semana alrededor de los 72 dólares por barril.

La alianza también mantiene pendientes relacionados con la revisión de cuotas de producción entre algunos de sus integrantes y con la salida de Emiratos Árabes Unidos del grupo.

La próxima reunión está programada para el 2 de agosto, cuando los países miembros analizarán la posibilidad de aprobar un nuevo incremento para septiembre y continuar con la eliminación de las restricciones aplicadas hace tres años.