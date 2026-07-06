Aumentan narcomenudeo y violencia familiar en municipios de Sonora

El delito de narcomenudeo mantiene una tendencia al alza en Sonora, mientras que la violencia familiar continúa siendo una de las principales problemáticas sociales en diversos municipios del estado, de acuerdo con el reporte de incidencia delictiva correspondiente a mayo de 2026 elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano y retomado por comités ciudadanos en la entidad.

El informe señala que durante mayo se iniciaron 545 carpetas de investigación por narcomenudeo, cifra superior a las 526 registradas el mes previo, a las 365 del mismo mes de 2025 y al promedio mensual de los últimos tres años, que es de 380.4 carpetas. El propio reporte advierte que este delito “sigue muy por encima del promedio” y que durante mayo presentó un nuevo repunte.

En cuanto a violencia familiar, durante mayo se contabilizaron 505 denuncias, una disminución de 9% respecto a abril; sin embargo, la cifra es superior a las 415 denuncias registradas en mayo de 2025. En el acumulado anual, Sonora pasó de 2 mil 175 denuncias entre enero y mayo de 2025 a 2 mil 295 en el mismo periodo de 2026, lo que representa un incremento del 6%.

En el análisis por municipios, Hermosillo y Cajeme concentraron el mayor número de carpetas por narcomenudeo durante mayo, con 219 y 220 casos, respectivamente. En la capital sonorense el acumulado anual aumentó 66.81%, al pasar de 907 a mil 513 carpetas, mientras que en Cajeme el incremento fue de 46.01%, con 714 investigaciones.

También destacan los incrementos porcentuales registrados en Empalme, donde el acumulado anual creció 600%; Navojoa, con un aumento de 115.79%; Guaymas, con 5.45%; Nogales, con 3.66%, y Caborca, con 40.63%. En contraste, municipios como San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Huatabampo reportaron reducciones en este delito.

Violencia familiar aumenta en varias regiones

Aunque Hermosillo reportó una disminución de 55.17% en el acumulado anual de violencia familiar, otros municipios reflejaron aumentos importantes. Los casos más significativos corresponden a San Luis Río Colorado, con un incremento de 145.81%; Navojoa, con 145.88%; Huatabampo, con 90%; Nogales, con 73.13%; Guaymas, con 69.86%, y Cajeme, con 57%.

El reporte también muestra que en la mayoría de los municipios las principales víctimas de violencia familiar son mujeres y que el grupo de edad con mayor incidencia corresponde al de 30 a 60 años, aunque en Guaymas las mujeres de entre 18 y 29 años concentraron la mayor parte de los casos.

Los comités ciudadanos que dan seguimiento a los indicadores de seguridad señalaron que las cifras evidencian la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, tanto para combatir el narcomenudeo como para atender la violencia al interior de los hogares, al considerar que ambos delitos mantienen una alta incidencia en distintas regiones de Sonora y requieren acciones coordinadas entre autoridades de seguridad, procuración de justicia y organismos de atención social.