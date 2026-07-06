“A veces se gana y a veces se aprende”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó un mensaje de reconocimiento a la Selección Mexicana de Futbol luego de su eliminación frente a Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo a través de sus redes sociales donde invitó a la afición a continuar respaldando al representativo nacional y a valorar el desempeño mostrado durante el torneo.

Sheinbaum siguió el encuentro desde Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y, al concluir el partido, compartió un mensaje dirigido a los jugadores y a la afición.

En su publicación señaló que las derrotas también representan una oportunidad de aprendizaje y destacó que el equipo “representó al país con orgullo a lo largo de la competencia”.

La mandataria también hizo referencia al papel de México como anfitrión de la Copa del Mundo e indicó que la respuesta de la población durante el desarrollo del torneo permitió mostrar una imagen positiva del país, al tiempo que reconoció la participación de quienes asistieron a los distintos eventos y espacios habilitados para seguir los encuentros.

El pronunciamiento presidencial se dio poco después de la eliminación del conjunto dirigido por Javier Aguirre, resultado que puso fin a la participación mexicana en la justa mundialista.