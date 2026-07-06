Inversiones están detenidas en Sonora por incertidumbre del T-MEC: estos sectores enfrentan mayor cautela

Un conjunto de inversiones permanece detenido en Sonora mientras empresas e inversionistas esperan mayor claridad sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), situación que podría prolongar la cautela en sectores ligados a la manufactura y a la economía estadounidense.

Aunque el acuerdo comercial sigue vigente, la falta de una renovación que permita extenderlo automáticamente mantiene la incertidumbre para nuevas inversiones, en especial en la industria automotriz, aeroespacial, electrónica, de semiconductores y en proyectos relacionados con el nearshoring.

¿POR QUÉ HAY INVERSIONES DETENIDAS EN SONORA?

El economista Luis Núñez Noriega explicó que aunque Estados Unidos no renovó el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá (T-MEC), éste sigue vigente, pero en lugar de extenderse automáticamente por otros 16 años como está estipulado, entra en un esquema de revisiones anuales.

El principal efecto, señaló, será la incertidumbre para las empresas que planeaban nuevas inversiones y que ahora podrían retrasar sus decisiones mientras observan el rumbo de las negociaciones.

“El comercio continúa y las exportaciones siguen realizándose bajo las reglas del T- MEC. En Sonora particularmente, el impacto es relevante porque el Estado depende fuertemente de su integración con la economía de Estados Unidos”, puntualizó.

¿QUÉ SECTORES DE SONORA ENFRENTAN MAYOR CAUTELA?

La industria automotriz, aeroespacial, minería, electrónica y los proyectos asociados al nearshoring podrían enfrentar un periodo de mayor cautela por parte de los inversionistas.

Núñez Noriega consideró que las exportaciones seguirán como uno de los principales motores de la economía estatal, mientras el resultado de las negociaciones entre México y Estados Unidos definirá el ánimo de los mercados.

“Las exportaciones probablemente van a seguir siendo el principal motor económico, mientras que las negociaciones entre México y Estados Unidos serán el factor que definirá el ánimo de los mercados.

“Si ambas partes logran avances durante los próximos meses, podría recuperarse parte de la confianza, de lo contrario, la incertidumbre continuará siendo el principal desafío”, advirtió.

El economista destacó que Sonora mantiene ventajas por su ubicación fronteriza, infraestructura, disponibilidad de energía y desarrollo de cadenas de valor.

¿QUÉ DICE LA INDUSTRIA SOBRE LAS INVERSIONES EN PAUSA?

Jesús Gámez García, presidente estatal de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), afirmó que las expectativas para el periodo de julio a diciembre son mantener una tendencia positiva, aunque la situación del Tratado sigue siendo una preocupación.

“Estamos preocupados por el Tratado de Libre que aunque no se cancela y sigue, es un tema que sí nos ocupa porque no se disipa la incertidumbre que hay. Esto ocasiona que no se genere confianza para atraer más inversiones, y eso es algo que vamos a tener que trabajar contra corriente”, apuntó.

Actualmente, dijo, existe un conjunto de inversiones detenidas en espera de que se disipe la incertidumbre.

Ante ese panorama, el sector buscará fortalecer la productividad, estabilidad laboral, competitividad, innovación y desarrollo de talento.

“Tenemos que generar confianza, que si bien no generan las leyes en temas arancelarios, sí lo tenemos que compensar siendo más competitivos para atraer las inversiones que ocupamos.

“Al final de día a México lo necesitan los inversionistas, entonces hay que crear condiciones que generen esa confianza para que lleguen”, enfatizó.

¿EL T-MEC SIGUE DANDO CERTEZA A LAS EMPRESAS?

Jaime Félix Gándara, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora Norte, consideró que la no renovación no genera las mejores condiciones, pero los 10 años que restan al Tratado brindan suficiente certeza al País y al Estado.

Para los sectores productivos, el reto durante la segunda mitad de 2026 será mantener la actividad económica y generar condiciones que permitan recuperar la confianza para nuevas inversiones.