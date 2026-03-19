Alerta por calor extremo en Sonora: temperaturas superarán los 40 grados

Sonora podría registrar temperaturas superiores a los 40 °C en los próximos días, con posibilidad de romper récords históricos en marzo, informó Gilberto Lagarda Vásquez, jefe del Departamento de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El especialista explicó que actualmente una situación anticiclónica afecta al estado, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera que favorece cielos despejados y un incremento significativo en las temperaturas.

Al acercarse o entrar al estado va a generar todavía mayor condición, un mayor aumento en las temperaturas, y esto va a ocasionar que tengamos valores bastante altos para lo que resta de esta semana

Lagarda Vásquez señaló que las temperaturas podrían superar récords históricos, especialmente en zonas del centro y sur de Sonora, donde no se descarta que se rompan marcas del mes de marzo.

En el caso de Hermosillo, se prevén máximas entre los 40 y 43 grados centígrados, cifras elevadas para esta temporada, condiciones que se mantendrán hasta el fin de semana, cuando se espera un ligero descenso de temperatura debido al desplazamiento del sistema anticiclónico.

En cuanto a la situación hídrica en Sonora, datos del organismo de cuenca del noroeste indican que el estado inicia la temporada de estiaje con un almacenamiento del 24.9% en presas, cifra que representa casi 12% más que en 2025.

No obstante, el bajo nivel de reservas de agua previo al periodo de lluvias ha generado incertidumbre, en un contexto donde febrero fue uno de los más calurosos y marzo mantiene la misma tendencia.