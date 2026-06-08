Mantiene Keiko Fujimori ventaja en el conteo de la segunda vuelta presidencial en Perú

La jornada de la segunda vuelta presidencial en Perú concluyó este domingo con el cierre de las mesas de votación a las 17 horas, dando paso al proceso de escrutinio que definirá al próximo mandatario del país.

Más de 27 millones de ciudadanos fueron convocados a participar en una elección que enfrentó a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú.

Los comicios se desarrollaron en más de 90 mil mesas instaladas tanto en territorio peruano como en el extranjero.

Tras el cierre de la votación, los organismos electorales iniciaron el procesamiento de las actas para determinar quién ocupará la presidencia durante el próximo periodo de gobierno.

Con el 70.502 por ciento de las actas procesadas, los resultados preliminares muestran una ventaja para Keiko Fujimori, quien registra 7 millones 215 mil 806 votos, equivalentes al 52.606 por ciento de los sufragios contabilizados. Por su parte, Roberto Sánchez suma 6 millones 500 mil 762 votos, lo que representa el 47.394 por ciento.

La diferencia entre ambos aspirantes alcanza los 715 mil 44 votos, sin embargo, el resultado aún no es definitivo debido a que poco más del 28 por ciento de las actas permanece pendiente de procesamiento.

En la primera vuelta celebrada el 12 de abril, Fujimori obtuvo poco más de 2.8 millones de votos válidos, mientras que Sánchez superó los 2 millones. La contienda de este domingo definirá quién asumirá la conducción del país y se convertirá en el décimo presidente de Perú en los últimos diez años, conforme a las disposiciones establecidas en la legislación electoral vigente.