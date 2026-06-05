Amplía Estados Unidos sanciones contra funcionarios de Cuba

El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones dirigidas a funcionarios cubanos y a diversas entidades relacionadas con la estructura estatal de la isla, entre ellos se encuentra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como familiares de la familia Castro.

Las medidas fueron dadas a conocer por el Departamento del Tesoro y forman parte de la política que la administración encabezada por Donald Trump ha mantenido hacia La Habana.

La decisión se suma a acciones económicas, diplomáticas y judiciales implementadas por Washington durante los últimos meses.

Dentro de la lista de sancionados aparecen Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro; Raúl Alejandro Castro; y Manuel Anido Cuesta.

Miguel Díaz-Canel también fue incorporado nuevamente a las restricciones estadounidenses, luego de haber sido objeto de sanciones previas relacionadas con las protestas ocurridas en Cuba durante 2021.

La resolución también incluye a cinco entidades cubanas, entre ellas el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Las sanciones contemplan el bloqueo de bienes y activos que los señalados pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir operaciones financieras con ciudadanos y empresas de Estados Unidos.

El anuncio coincidió con declaraciones de Donald Trump ante medios de comunicación, donde expresó su deseo de que Cuba tenga una administración funcional, aunque reiteró las críticas de su gobierno hacia el sistema político de la isla.

Pese a las diferencias, ambos países continúan sosteniendo contactos sobre diversos asuntos de interés bilateral.

Esta acción ocurre semanas después de que Washington sancionara a once funcionarios cubanos, incluidos mandos militares, integrantes de organismos de inteligencia y responsables del sector de telecomunicaciones.

Además, autoridades judiciales estadounidenses presentaron acusaciones contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos aeronaves civiles en 1996, un caso que permanece vigente en la relación entre ambas naciones.

Mientras se desarrollan estas medidas, Cuba atraviesa un periodo marcado por dificultades económicas. La escasez de alimentos, combustibles y medicamentos, junto con interrupciones en el suministro eléctrico y el aumento de la migración, forman parte de los desafíos que enfrenta actualmente la isla.