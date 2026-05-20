Amenazan controladores de vuelo con irse a la huelga

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) anunció que presentará un emplazamiento a huelga contra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y laSecretaría de Hacienda y Crédito Público por las condiciones en las que opera el sistema de control aéreo en México.

El secretario general del sindicato, José Alfredo Covarrubias, informó que desde hace más de un año se notificó a la autoridad sobre fallas en equipos y carencias de personal y señaló que la situación continúa sin resolverse lo que “ha provocado presión entre los trabajadores del sector”.

El dirigente sindical indicó que los controladores aéreos reciben actualmente ingresos menores en comparación con años anteriores, con una reducción cercana al 60 por ciento. También mencionó que, aunque hubo un aumento presupuestal para el sector, existen dificultades administrativas para utilizar esos recursos en la operación diaria.

Covarrubias explicó que uno de los principales problemas es la falta de periodos de descanso para el personal encargado del control de vuelos.

Expuso que las jornadas continuas pueden afectar el desempeño de los trabajadores y representar un riesgo para las operaciones aéreas y los pasajeros.

El sindicato adelantó que el emplazamiento será presentado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y añadió que la problemática se concentra principalmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aunque también existen afectaciones en otras terminales aéreas del país.