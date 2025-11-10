Ocupa Sonora lugar 4 en migrantes detectados

Con alrededor de 3 mil 677 personas en situación migrante irregular detectadas en lo que va del año, Sonora ocupa el cuarto lugar nacional en el País, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración.

El primer sitio de enero a septiembre lo tiene Tabasco, con 76 mil 136 arrestados; le siguen Chiapas, 31 mil 432, y Veracruz, con 4 mil 760.

Después de Sonora se ubican Coahuila, con 2 mil 578; Baja California, 2 mil 016; Nuevo León, mil 788 personas.

De los 3 mil 677 de Sonora, la mayoría de los migrantes (3 mil 036) fueron detectados en Nogales; Hermosillo, con 311; San Luis Río Colorado, 140; Santa Ana, 48, y Altar, 38.

LAS NACIONALIDADES

El INM señala que por Sonora se han interceptado más personas que provienen de Guatemala; la cifra es de mil 335.

También de Venezuela (663), Cuba (442), Honduras (359), Nicaragua (137) y El Salvador (131).

Han detectado gente de la India (13), Camerún (21), Nepal (24), Angola (6), Togo (8) y Nigeria (8), entre otras nacionalidades.