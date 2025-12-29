“Cada vez más cerca” un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, informaron el domingo que las negociaciones para poner fin a la guerra registran avances, aunque aún existen temas sin resolver.

Tras una reunión sostenida en el complejo Mar-a-Lago, en Florida, Trump señaló que ambas partes “están cerca de un acuerdo” y que en las próximas semanas se sabrá si el proceso tendrá resultados concretos.

Durante una rueda de prensa conjunta, Zelenski indicó que se alcanzó un acuerdo en materia de garantías de seguridad para Ucrania. Trump, por su parte, sostuvo que las conversaciones se encuentran avanzadas en un alto porcentaje, pero subrayó que espera que los países europeos “asuman una parte relevante de las responsabilidades, con el respaldo de Estados Unidos”.

Uno de los principales puntos pendientes es la situación del Donbás, en el este de Ucrania. Zelenski había manifestado previamente su intención de modificar una propuesta estadounidense que contempla la retirada total de las fuerzas ucranianas de esa región, condición planteada por Rusia. Ambos mandatarios coincidieron en que el futuro del Donbás aún no está definido y que se trata de uno de los asuntos más complejos de la negociación.

Previo al encuentro con Zelenski, Trump sostuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, la cual calificó como “productiva”. Desde Moscú, el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, informó que Putin expresó su rechazo a un alto el fuego de 60 días propuesto por la Unión Europea y Ucrania, al considerar que prolongaría el conflicto. Ushakov agregó que Rusia “impulsa la creación de grupos de trabajo enfocados en temas económicos y de seguridad”.

El fin de semana, Rusia lanzó ataques con misiles y drones contra Kiev y otras regiones, lo que provocó interrupciones en el suministro de electricidad y calefacción en algunas zonas de la capital ucraniana, incrementando la presión sobre el gobierno de Zelenski en medio del proceso diplomático.