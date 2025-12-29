13 muertos, el saldo del descarrilamiento del Tren Interoceánico

La Secretaría de Marina (Semar) informó la tarde de este domingo que el descarrilamiento del Tren Interoceánico, en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, dejó un saldo de 13 personas fallecidas.

El accidente ocurrió cuando el tren, en el que viajaban aproximadamente 250 personas, circulaba a la altura de la comunidad de Nizanda, en el estado de Oaxaca.

De acuerdo con el comunicado oficial, se reportaron 98 personas lesionadas, de las cuales 36 reciben atención médica en hospitales de la región, mientras que el resto presentó lesiones que no fueron consideradas de gravedad. La Semar expresó sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida y señaló que se brinda apoyo directo a las y los afectados, conforme a los protocolos establecidos.

La dependencia detalló que para las labores de auxilio, búsqueda y localización de personas se desplegaron 360 elementos navales, además de 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico. Las acciones se realizaron en coordinación con autoridades civiles para atender la emergencia y asegurar la zona del accidente.

Tras el comunicado de la Semar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó a través de redes sociales que su gobierno se “mantiene atento a los trabajos de atención y apoyo a las personas usuarias del transporte ferroviario”. Indicó que en las tareas de emergencia participan también la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el sistema IMSS-Bienestar y el gobierno del estado de Oaxaca, y que se ampliará la información conforme se tengan más datos.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, dio a conocer que se inició una carpeta de investigación para determinar las causas del descarrilamiento. Precisó que agentes ministeriales, peritos y personal de la Agencia de Investigación Criminal se trasladaron a Oaxaca para realizar las indagatorias correspondientes en coordinación con autoridades federales y estatales.