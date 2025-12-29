Disminuye la violencia familiar en Sonora

La violencia familiar presentó una disminución generalizada en Sonora durante el periodo enero-noviembre de 2025, que muestra una caída estatal del 34% respecto al mismo lapso de 2024, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al respecto, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, a través del reporte de incidencia delictiva, resaltó que la violencia familiar mantiene focos rojos en municipios como Nogales y San Luis Río Colorado, mientras que Hermosillo continúa siendo el municipio con más casos registrados.

En el acumulado anual, el estado pasó de 7 mil 723 carpetas en 2024 a 5 mil 077 en 2025, lo que representa la reducción más pronunciada entre los delitos de alto impacto evaluados; sin embargo, la violencia familiar sigue siendo uno de los delitos más frecuentes en Sonora.

A nivel municipal, Hermosillo, pese a lograr una baja del 17% en el año, al ir de 2 mil 650 a 2 mil 197 casos, se mantiene en primer lugar estatal en números absolutos, ya que la capital concentra más del 40% de todas las denuncias registradas en Sonora.

En contraste, Nogales es uno de los pocos municipios donde la tendencia es contraria, ya que la violencia familiar subió 26% en el acumulado anual, pasando de 243 a 273 casos; además, la ciudad fronteriza también reportó un incremento mensual de octubre a noviembre (de 21 a 26), evidenciando una curva sostenida al alza.

Otro caso atípico es San Luis Río Colorado, donde el delito aumentó de 397 a 499 carpetas en el periodo anual, equivalente a un alza del 26%; además, el municipio registró un aumento de octubre a noviembrede este año, pasando de 79 a 94 casos, aumentando 34% en un mes.

El resto de los municipios evaluados, entre ellos Cajeme, Guaymas, Navojoa y Caborca, presentan reducciones que van del 42% al 79% en sus registros de violencia familiar entre 2024 y 2025.