Se integra Luisa María Alcalde al gabinete federal

Luisa María Alcalde Luján confirmó su incorporación al gabinete federal como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, luego de aceptar la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardoen un movimiento que ocurre tras la salida de Esthela Damián Peralta, quien buscará una candidatura en Guerrero.

La exdirigente nacional de Morena dio a conocer la decisión mediante un mensaje en redes sociales, donde expresó que continuar en el servicio público desde esta nueva responsabilidad “representa una oportunidad para aportar al proyecto de gobierno”. En la misma publicación, señaló que su salida del partido se da tras un periodo de un año y medio al frente de la organización.

Durante su gestión en Morena, Alcalde informó que el número de afiliados pasó de menos de 3 millones a más de 12 millones. También indicó que el partido cuenta con presencia en las más de 71 mil secciones electorales del país, además de destacar la participación de mujeres dentro de su estructura.

En un video difundido junto a su mensaje, sostuvo que su decisión responde a una lógica de servicio y no “a la búsqueda de cargos” y añadió que deja la dirigencia con resultados que considera “relevantes para el desarrollo del partido” además de adelantar que en los próximos días se convocará a los órganos internos para definir a su relevo.

El regreso de Alcalde al gabinete federal marca una nueva etapa en su trayectoria política, luego de haber ocupado cargos en la administración de Andrés Manuel López Obrador, donde se desempeñó como secretaria del Trabajo y más tarde como secretaria de Gobernación. También ha sido diputada federal y forma parte de los fundadores de Morena.