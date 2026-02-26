Congreso de Sonora aprueba reducción de jornada laboral a 40 horas

Durante sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado de Sonora aprobó la minuta que establece en la Constitución un máximo de 40 horas laborales semanales como derecho de las personas trabajadoras.

Reforma constitucional reduce jornada laboral en Sonora

La reforma al artículo 123 constitucional modificará gradualmente la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales, sin afectar sueldos ni prestaciones, promoviendo descanso, salud, bienestar y una transición justa para empresas y trabajadores.

Alejandra López Noriega, a nombre del Congreso, coincidió en los argumentos conferidos por el Congreso de la Unión en materia de reducción de la jornada laboral.

“En virtud de que con la reducción propuesta de 48 a 40 horas semanales se garantiza el derecho al descanso de las personas trabajadoras y se le protege la productividad de las empresas”, expuso.

Señaló que con este nuevo periodo de descanso se reconoce que además del ámbito profesional es importante el desarrollo familiar y personal para que las personas trabajadoras puedan alcanzar una vida plena y adoptar un enfoque positivo que beneficiará a sus fuentes de empleo.

“La reforma contribuye a reducir la fatiga laboral, prevenir accidentes, y mejorar la salud y seguridad en el trabajo, así como fortalecer el equilibrio entre la vida personal familiar y laboral, lo que tendrá efectos positivos tanto en el bienestar laboral como en la productividad y finalmente repercutirá en la economía nacional”, declaró.

Iniciativas legislativas y acuerdos turnados en el Congreso

La diputada Azalia Guevara Espinoza del Partido Verde presentó ante el Pleno un acuerdo mediante el cual se invitó a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) para que valore la implementación del programa ‘Escuelas Verdes’, con el propósito de fortalecer la cultura ambiental y el cuidado del entorno mediante acciones de sensibilización, formación y prácticas escolares sustentables.

Próspero Valenzuela Múñer de Morena, junto con el diputado Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela y las diputadas María Eduwiges Espinoza Tapia también de Morena y Claudia Zulema Bours Corral delVerde, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Delimitación Territorial de los Municipios de Sonora, destinada a que comunidades alejadas de su cabecera, como el Ejido 21 de Marzo, en Álamos, puedan integrarse a otro municipio por cercanía mediante la figura de Común Acuerdo o la creación de un Enclave Municipal.

El diputado panista Juan Pablo Arenivar Martínez propuso una reforma a la Ley de Gobierno y Administración Municipal para hacer obligatoria la transmisión en vivo y la consulta permanente de las sesiones de Cabildo y de comisiones, así como la creación obligatoria de un portal que concentre documentos y material audiovisual.

Por su parte, el diputado priísta Emeterio Ochoa Bazúa dio lectura un acuerdo mediante el cual se exhorta al secretario de Hacienda y al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, ambos deSonora, para que dispongan la habilitación plena y operación efectiva del Centro Estatal de Identificación Genética y del Panteón Forense en Hermosillo.

Finalmente, René Edmundo García Rojo, a nombre de la bancada del PT, expresó su respaldo al Programa Nacional de Vivienda en Sonora, al destacar la construcción de casas para familias trabajadoras y el compromiso de fortalecer el marco legal para garantizar el acceso a una vivienda digna.