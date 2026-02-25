Envía México más ayuda humanitaria a Cuba

Este martes zarparon del puerto de Veracruz dos buques de la Secretaría de Marina Armada de México con destino a Cuba, como parte de un envío de ayuda humanitaria que suma mil 193 toneladas, carga que está destinada a la población civil de la isla y forma parte de un operativo coordinado a nivel federal.

De acuerdo con la información oficial, los buques de apoyo logístico transportan frijol y leche en polvo, que en conjunto alcanzan mil 078 toneladas.

A esta cifra se añaden 115 toneladas adicionales distribuidas en frijol y otros alimentos, integradas en una primera entrega de apoyo humanitario.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 23 toneladas de la carga fueron reunidas por organizaciones sociales con respaldo del Gobierno de la Ciudad de México, a través de un centro de acopio instalado en el Centro Histórico.

Este envío corresponde a una etapa inicial del apoyo programado.

La dependencia federal señaló que México ha enviado ayuda humanitaria a distintos países del continente en meses recientes, en respuesta a incendios, inundaciones y otros eventos naturales registrados en regiones como California, Chile y Texas.

En el caso de Cuba, se estima que los buques arriben el sábado 28 de febrero, cuando 350 elementos navales realizarán el desembarque mediante grúa y montacargas.