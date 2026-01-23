Caso Waldo’s: juez resolverá vinculación a proceso de imputados el 26 de enero

Luego de tres días de jornadas de aproximadamente 12 horas, el día de ayer concluyó la audiencia de vinculación a proceso del caso Waldo’s, en la que el juez solicitó un plazo de cuatro días para emitir un fallo luego de los argumentos expuestos por todas las partes involucradas.

De este modo, será el próximo 26 de enero a las 9:00 horas que se determine la vinculación a proceso de los nueve imputados en cargos por los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones, daños, así como uso de documentos falsos e incumplimiento de un deber legal.

La audiencia dio inicio el pasado lunes 19 de enero, la cual tras una pausa continuó el martes y nuevamente el miércoles tras una segunda pausa, contando con jornadas de aproximadamente 12 horas.

Sobre este tema, el presidente del Consejo Directivo Estatal de la Barra Sonorense de Abogadosexpuso que el caso Waldo’s es un procedimiento penal extraordinario que “afortunadamente no se ve todos los días”, ya que la génesis de este proceso es el fallecimiento de 24 personas en las condiciones conocidas del siniestro y en la que aparecen como imputados 25 personas, entre ellas una persona jurídica.

“Lo cierto es que, según se tiene noticia por redes sociales es que el juez ha llevado jornadas muy agotadoras, prácticamente de todo el día, lo que ha provocado que, efectivamente lleve a cabo diversas audiencias, tomando en cuenta que, incluso hasta donde se sabe el Ministerio Público se tomó todo un día para hacer una narrativa de los datos de prueba que aparecen en la carpeta de investigación”, comentó José Manuel Ávila Valenzuela.

En ese contexto, manifestó que los participantes de la audiencia son seres humanos y se agotan y debido a eso se deben de señalar nuevas fechas para continuar con la audiencia inicial.

Destacó que también es de su conocimiento que el próximo lunes se dará la resolución, la cual puede ser en sentido de que se le vincule a proceso a los ocho imputados o no se les vincule al mismo, dependiendo de lo que el juez analice una vez que se hayan agotado todos los alegatos por parte de la defensa.

Hizo hincapié en que este es un proceso extraordinario debido a la complejidad del caso, por el número de imputados y, sobre todo, por lo sensible de los eventos que se le adjudican a quienes aparecen como probables responsables de estos.

El presidente del Consejo Directivo Estatal de la Barra Sonororense de Abogados recordó que otro grupo de personas ya tienen fijada una fecha para una nueva audiencia inicial para el próximo 29 de enero.

Se debe recordar que la audiencia inicial se realizó el 24 de diciembre de 2025, y luego se pospusohasta el pasado martes 13 de enero de 2026 en una sala del Juzgado Oral Penal del Distrito 1, contando con una duración de 17 horas y 50 minutos, para retomarse nuevamente el lunes 19 de enero.

Así mismo, fue el pasado 24 de diciembre de 2025 cuando fueron liberadas 25 órdenes de aprehensiónpor un Juez Penal como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes), siendo siete completadas hasta ese momento.

A pesar de lo anterior, la autoridad precisó que, tras la presentación de una suspensión de amparo, dos de las personas detenidas fueron liberadas, mientras que el resto de las órdenes continuaban pendientes de ejecución.