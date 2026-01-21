Cierre de Little Caesars en Puerto Peñasco por problemas sanitarios

La Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson) suspendió las actividades del establecimiento de venta de pizzas Little Caesars en Puerto Peñasco debido a problemas sanitarios detectados en el lugar.

Según se informó, las autoridades sanitarias estatales encontraron presencia de plagas en el área de bodegas, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores. La suspensión de actividades se hizo efectiva desde el 20 de enero y se mantendrá hasta que se garantice la sanidad en las áreas de trabajo.

La Coesprisson tomó esta medida con base en la Ley General de Salud de Sonora, con el objetivo de proteger la salud y seguridad de los consumidores. No se han dado a conocer detalles sobre la fecha en que se permitirá reanudar las actividades en el establecimiento.