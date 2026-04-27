Universalizan becas y abren oportunidades para todos los alumnos de escuelas públicas

Como parte de una estrategia centrada en ampliar las oportunidades educativas y el acceso a la innovación tecnológica, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con el Gobierno de México, concretó la universalización de las becas Sonora de Oportunidades.

Así se garantiza que la totalidad de estudiantes de universidades públicas cuenten con un apoyo económico para fortalecer su formación profesional.

El mandatario destacó que la educación es uno de los pilares de la transformación en Sonora, por lo que se impulsaron acciones para elevar el acceso a becas al rango de derecho constitucional en la entidad.

Explicó que en la Universidad de Sonora se ha realizado un esfuerzo sin precedentes para ampliar la cobertura de apoyos a estudiantes.

Estímulos educativos

Antes de 2022 no existía un programa estatal de estímulos educativos para universitarios; ese año se inició con 7 mil 660 becas, en 2023 se incrementó a 17 mil 243, en 2024 alcanzó 20 mil 538, en 2025 fueron 18 mil 759, y para 2026 se proyecta otorgar beca al 100% de estudiantes de nivel superior.

“Concluimos ya una negociación con el Gobierno federal y nuestra presidenta ha tomado al estado de Sonora para iniciar la universalización de las becas de educación superior, y entonces en el estado de Sonora serán beneficiarios de una beca desde preescolar hasta universidad de manera universal en escuelas públicas”, expresó.

Este avance ha contribuido a reducir la deserción escolar en un 13%, además de ampliar el acceso a la educación superior mediante la entrega de 44 mil 500 becas para universitarios en el primer semestre de 2026, con una inversión de 250 millones de pesos.