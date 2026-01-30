Se llevó a cabo una captura importante en contra de la estructura criminal que opera en el sur de Sonora. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de Marina (SEMAR) lograron la captura de Jesús Iván “N”, mejor conocido en el mundo del hampa como “El Chino” Arce.

Este sujeto no es un delincuente menor: las autoridades lo clasifican como un objetivo prioritario y uno de los principales generadores de violencia en la región de Cajeme, vinculado operativamente con el Cártel de Sinaloa y la facción de “Los Chapitos” a través del grupo local Los Salazar.

¿Quién es “El Chino” Arce?

Jesús Iván “N” es identificado como jefe de célula de Los Salazar , un brazo armado con profundas raíces en Sonora y alianzas históricas con el Cártel de Sinaloa. Según reportes de inteligencia, “El Chino” Arce escaló posiciones hasta convertirse en jefe de sicarios, encargado de disputar la plaza contra grupos rivales en Ciudad Obregón.

Su perfil era tan alto que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ofrecía una recompensa activa por información que llevara a su captura. Para intentar burlar a la justicia, el capo se había refugiado temporalmente en el estado de Chihuahua y, al regresar a Sonora, modificó su apariencia física. Sin embargo, los tatuajes y un análisis detallado de sus rasgos permitieron su plena identificación durante el operativo.

La masacre de los XV años: Su crimen más atroz

El nombre de “El Chino” Arce cobró notoriedad nacional tras un evento que conmocionó a México a finales de 2023. Se le señala como el autor intelectual y material del ataque armado ocurrido la madrugada del 29 de diciembre en la colonia Cajeme y había una recompensa de 500 mil pesos por información.

Aquella noche, un comando irrumpió en una fiesta de XV años. El objetivo era ejecutar a un rival, pero la violencia desmedida convirtió el festejo en una tragedia: las balas cobraron la vida de 8 personas y dejaron a otras 26 heridas. Este óctuple homicidio es la causa principal de una de las cinco órdenes de aprehensión que pesaban en su contra.

¿De qué acusan a “El Chino” Arce?

Además de la masacre, Jesús Iván “N” enfrenta procesos por:

Homicidio calificado y tentativa de homicidio (por hechos registrados entre 2024 y 2025).

(por hechos registrados entre 2024 y 2025). Privación ilegal de la libertad agravada.

Asociación delictuosa.

Tras su aseguramiento, fue puesto a disposición de la autoridad judicial. La Fiscalía de Sonora ha adelantado que solicitará la pena máxima contra el líder criminal, buscando justicia para las decenas de víctimas que dejó su paso por el crimen organizado en el Valle del Yaqui.