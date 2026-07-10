Sonora tiene 14 municipios con riesgo de inundación: Instalan Puesto de Comando Interinstitucional

Con el fin de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ante la temporada de lluvias, ciclones tropicales en Sonora, se llevó a cabo la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil y la instalación del Puesto de Comando Interinstitucional, encabezada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que, aunque la entidad no enfrenta con frecuencia fenómenos como los estados del sur del país, sí ha registrado eventos extremos que obligan a mantener una estrategia permanente de prevención.

Recordó las inundaciones ocurridas durante el primer año de su administración en municipios como Empalme, Guaymas y Huatabampo, además de las severas sequías registradas en los últimos años y las altas temperaturas que caracterizan a la entidad.

“No debemos esperar a que la naturaleza nos imponga a la mala la necesidad de asumir la protección civil como una prioridad de nuestra vida cotidiana (…) Hay tareas muy sencillas que pueden hacer la diferencia. Desazolvar drenajes, destapar coladeras, limpiar arroyos, puede hacer la diferencia en que una lluvia sea solo eso o se convierta en tragedia”, precisó.

Durazo Montaño también destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre instituciones como las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Marina y autoridades estatales y municipales, privilegiando siempre la prevención sobre la atención de emergencias.

Sonora tiene 14 municipios con riesgo de inundación

Durante la presentación del análisis de riesgos, Laura Velázquez Alzúa detalló que, de acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos, 14 de los 72 municipios de Sonora presentan niveles de riesgo de inundación que van de medio a muy alto, lo que representa el 20% del territorio estatal.

Explicó que cinco municipios registran riesgo muy alto, cinco riesgo alto y cuatro riesgo medio, concentrando una población aproximada de 1.22 millones de personas potencialmente expuestas.

Las imágenes presentadas durante la sesión muestran que los municipios con mayor nivel de riesgo incluyen San Luis Río Colorado, Huatabampo, Empalme, San Ignacio Río Muerto y Benito Juárez, mientras que Cajeme, Navojoa, Puerto Peñasco, Etchojoa y Bácum figuran entre los municipios con riesgo alto o medio.

La Conagua identificó 19 puntos críticos de inundación distribuidos en cinco municipios, de los cuales 13 se localizan en Bácum, equivalente al 68.5% del total estatal, mientras que seis puntos restantes se ubican en Empalme, Guaymas, Huatabampo y Navojoa, principalmente asociados a los cauces del río Mátape y del río Mayo.

Asimismo, indicó que Protección Civil busca que cada municipio identifique con precisión a la población asentada cerca de ríos, arroyos y zonas inundables para emitir alertas oportunas y, de ser necesario, trasladar a las familias a refugios temporales antes de que las condiciones representen un riesgo.

La funcionaria pública recordó que México trabaja en ampliar el sistema nacional de alertamiento por telefonía celular para que, además de sismos, también pueda advertir oportunamente sobre la aproximación de huracanes, cuyo simulacro nacional realizado el pasado 19 de septiembre logró que 98% de los teléfonos celulares recibieran correctamente la alerta, por lo que el siguiente paso será implementar este mecanismo para fenómenos hidrometeorológicos.

Velázquez Alzúa agregó que, históricamente, 53 ciclones tropicales han impactado o pasado cerca de Sonora desde 1950, de los cuales cinco alcanzaron categoría de huracán.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Político del Gobierno de Sonora, Bernardette Ruiz Romero, en representación del secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, destacó que la instalación del Puesto de Comando permitirá fortalecer la comunicación inmediata entre Federación, Estado y municipios, además de coordinar el monitoreo meteorológico, la operación de refugios temporales y la respuesta institucional durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

En el encuentro participaron alcaldes de los 72 municipios de Sonora, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina, Guardia Nacional, Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Federal de Electricidad (CFE), dependencias estatales y federales.