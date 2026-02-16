Célida López confirma que buscará ser candidata a gobernadora de Sonora en 2027

La secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura del estado, Celida Teresa López Cárdenas, informó que participará en el proceso interno de Morena y sus aliados para definir, mediante encuesta, a la próxima persona que contenderá por la gubernatura de Sonora.

En su posicionamiento, subrayó que la Cuarta Transformación ha impulsado un modelo de desarrollo enfocado en quienes históricamente fueron relegados, destacando que los programas sociales y las políticas públicas orientadas a los sectores más vulnerables han fortalecido el tejido social y generado oportunidades para todas y todos.

La funcionaria reconoció el trabajo realizado en la entidad bajo la administración del gobernador Alfonso Durazo, al señalar que Sonora ha registrado avances importantes. Indicó que la próxima administración estatal, que tendrá una duración de tres años, requerirá liderazgo firme, experiencia, claridad de rumbo y autoridad moral para conformar equipos, tomar decisiones complejas y mantener diálogo con todos los sectores.

López Cárdenas afirmó que ha servido al estado desde distintas responsabilidades públicas, experiencia que —dijo— le ha permitido aprender tanto de triunfos como de derrotas. Reiteró su militancia en Morena por convicción, al respaldar el movimiento iniciado por Andrés Manuel López Obrador y actualmente encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su mensaje sostuvo que “es tiempo de mujeres”, y aseguró que participará con determinación en el proceso interno de su partido. Señaló que lo hará en reconocimiento al esfuerzo de amas de casa, trabajadoras del campo, mujeres de comunidades rurales, así como estudiantes y niñas que buscan mejores oportunidades.

Mientras se emite la convocatoria oficial, precisó que su prioridad continúa siendo la responsabilidad que le fue encomendada al frente de la Secretaría estatal, donde —indicó— se atienden temas prioritarios como el agua, el fortalecimiento del campo, la productividad ganadera, la pesca y el apoyo a pequeños productores.

Finalmente, expresó que Sonora debe dar continuidad a las políticas de la Cuarta Transformación, al considerar que han impactado positivamente a miles de familias, particularmente a través de becas y programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables.