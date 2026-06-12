Pide El Chapo ayuda al Gobierno de México

Joaquín “El Chapo” Guzmán, presentó una nueva solicitud ante una corte federal de Estados Unidos para que se explore la posibilidad de ser trasladado a México y cumplir allí la sentencia de cadena perpetua que le fue impuesta en 2019, petición que fue realizada mediante una carta enviada desde la prisión de máxima seguridad donde permanece recluido en el estado de Colorado.

En el documento, fechado el 2 de junio, Guzmán pidió al tribunal contactar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, e incluso incluyó la dirección de Palacio Nacional como referencia para establecer comunicación.

El objetivo de esa gestión, según expuso, sería “analizar alternativas relacionadas con su regreso al país”.

La nueva misiva forma parte de una serie de escritos que el exlíder del Cártel de Sinaloa ha remitido a las autoridades judiciales estadounidenses durante los últimos años. En ellos sostiene que durante su proceso de extradición y juicio se vulneraron sus derechos humanos, además de solicitar la revisión de su caso y la celebración de un nuevo juicio.

En esta ocasión, Guzmán también cuestionó elementos considerados durante su sentencia y reiteró argumentos relacionados con los hechos de violencia que fueron presentados durante el proceso judicial.

Sus planteamientos forman parte de los recursos y solicitudes que ha impulsado desde el centro penitenciario donde permanece bajo custodia.

Guzmán, de 69 años, fue declarado culpable en 2019 por diversos delitos vinculados con narcotráfico y crimen organizado.

Tras el fallo, recibió una condena de cadena perpetua y fue enviado a una prisión federal de alta seguridad en Estados Unidos, donde continúa cumpliendo su sentencia.