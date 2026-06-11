Levantan huelga en la Unison tras 27 días; mayoría de docentes vota por regresar a clases

Después de 27 días de huelga, los académicos de la Universidad de Sonora decidieron poner fin al paro laboral luego de que la mayoría de los participantes en la consulta sindical votara a favor de levantar el movimiento, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), Cuauhtémoc Nieblas Cota.

El dirigente sindical detalló que el proceso de votación concluyó con 952 votos a favor de levantar la huelga, equivalentes al 63.1% de los sufragios emitidos, mientras que 551 académicos, el 36.5%, se pronunciaron por continuar con el paro. En total se contabilizaron mil 854 boletas, con una participación del 81.3% del padrón. “Con base en estos resultados, se levanta la huelga y se procederá a realizar la entrega formal a las autoridades universitarias”, expresó.

Entre los principales logros obtenidos durante las negociaciones con las autoridades universitarias destaca un incremento salarial del 4.5% para la mayoría de los académicos, porcentaje que, de acuerdo con el sindicato, supera el tope salarial que se había mantenido en negociaciones similares a nivel nacional.

Asimismo, los docentes ubicados en los niveles A y B del tabulador recibirán un incremento adicional del 1%, con lo que alcanzarán un aumento total del 5%. También se acordó un ajuste del 1% para dos niveles tabulares específicos.

Otro de los puntos destacados fue el avance en temas relacionados con la estabilidad laboral de profesores, así como acuerdos vinculados con la seguridad social y la afiliación al Isssteson.

El líder sindical señaló que existe el compromiso de cubrir al 100% los salarios correspondientes a las dos quincenas transcurridas durante el conflicto laboral, además de mantener apoyos relacionados con material didáctico, becas y programas para hijos de trabajadores con neurodivergencias.

También se estableció trabajar en un programa de recuperación salarial dirigido a académicos cuyos ingresos se encuentran por debajo del salario mínimo, además de revisar aspectos relacionados con el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Tras conocerse el resultado de la votación, el sindicato inició los preparativos para la entrega formal de las instalaciones universitarias. Las banderas rojinegras serán retiradas una vez concluido el procedimiento de entrega-recepción con las autoridades de la institución.

De acuerdo con la dirigencia sindical, las actividades administrativas podrían retomarse de manera inmediata, mientras que las clases y horarios serán definidos en coordinación con las autoridades universitarias para establecer los ajustes necesarios al calendario escolar.

Al concluir el anuncio, Nieblas Cota reconoció que el movimiento representó un desafío para las familias de los docentes y para la comunidad universitaria, pero sostuvo que la huelga permitió visibilizar demandas históricas del gremio.

“Fueron momentos difíciles después de 27 días. Un movimiento de huelga no es fácil para las familias de los docentes ni para los sonorenses. Sin embargo, estas huelgas son de resistencia por una lucha justa. Esperamos que la autoridad universitaria haya entendido el mensaje de las bases que resistieron. La lucha no se renuncia, se refuerza y se fortalece”, expresó.

Por su parte, el gobernador de Sonora compartió la noticia a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, celebrando el levantamiento de la huelga, y recordó que el gobierno del estado mantiene su convicción de privilegiar el diálogo.

“Recibo con gusto la noticia del levantamiento del paro de labores por parte del STAUS y la reanudación de actividades en nuestra querida Universidad de Sonora. Debemos seguir avanzando en el dialogo para alcanzar nuevos acuerdos que permitan atender las legitimas demandas laborales de trabajadores y maestros universitarios, sin afectar el derecho a la educación de miles de estudiantes”, escribió.