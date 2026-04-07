Chivas se mantiene como líder tras empate ante Pumas en el Akron

A pesar de igualar en casa, las Chivas lograron conservar el liderato luego de empatar 2-2 frente a Pumas en el Estadio Akron, en duelo correspondiente a la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El arranque del encuentro favoreció al conjunto universitario, que mostró mayor control del juego durante la primera mitad. Al minuto 22, una jugada bien elaborada por Juninho fue definida por Uriel Antuna para abrir el marcador con el 1-0.

Antes del descanso, la ventaja de Pumas se amplió de manera inesperada, luego de que José Castillo enviara el balón a su propia portería al minuto 41, lo que dejó el 2-0 parcial a favor de los visitantes.

Para la segunda parte, el Rebaño Sagrado reaccionó con mayor intensidad ofensiva y logró acortar distancias al minuto 70, gracias a la anotación de Armando “Hormiga” González, quien puso el 2-1 y reavivó las aspiraciones rojiblancas.

En el cierre del partido, la presión de Chivas rindió frutos al conseguir un penal en tiempo agregado, mismo que fue cobrado nuevamente por González, quien concretó su doblete al minuto 102 para sellar el empate 2-2 y asegurar que su equipo se mantenga en la cima del torneo.