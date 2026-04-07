Quintana Roo acelera su temporada turística con cifras récord en Semana Santa

El aumento en vuelos y turismo nacional impulsa la ocupación y la economía regional

Desde la Secretaría de Turismo de Quintana Roo se proyectaron, para esta temporada de Semana Santa y Semana de Pascua, cifras que superan las expectativas previas y marcan un ritmo vigoroso para la economía regional, destacando la importante presencia de visitantes nacionales.

Con un flujo constante de turistas y una conectividad aérea en pleno auge, el secretario de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, resaltó el dinamismo que vive la región en esta primera semana del periodo vacacional, donde el trabajo coordinado entre el sector público y privado rinde frutos visibles.

“El pasado sábado se superaron las 749 operaciones aéreas en los cuatro aeropuertos internacionales del estado, siendo el segundo día con mayor número de operaciones en el año. Asimismo, en marzo se registró un incremento importante en la conectividad que esperamos se mantenga en abril, sobre todo en esta Semana Santa y Semana de Pascua, cuando esperamos más de un millón 200 mil turistas”, compartió.

Durante el primer mes del año, el estado ya registraba un incremento en la afluencia turística en comparación con el año anterior. Este comportamiento se ha visto reforzado por la intensa actividad en los cuatro aeropuertos y por datos operativos más recientes que ilustran la magnitud del fenómeno turístico actual.

Este flujo masivo, señaló, representa un motor de prosperidad para las familias quintanarroenses, convirtiendo la temporada en una fuente de ingresos y bienestar.

La actual etapa se caracteriza por una fuerte presencia de turismo nacional, que aprovecha estas fechas para redescubrir la oferta del Caribe, atraído por la alta tasa de retorno que distingue a los destinos del estado.

Enfatizó que, para garantizar una estancia placentera, se ha desplegado un operativo de seguridad integral que busca brindar paz y tranquilidad a todos los visitantes, permitiéndoles disfrutar de la nueva infraestructura y complejos hoteleros.

A pesar de los desafíos técnicos en la industria aérea global y de que algunas aeronaves se han mantenido en revisión, las aerolíneas siguen priorizando al Caribe Mexicano. Además, factores geopolíticos internacionales han propiciado que aerolíneas europeas encuentren en la región una alternativa segura, sumándose al sólido crecimiento del mercado estadounidense, que continúa siendo el principal emisor internacional.

Sin embargo, la agenda no termina con la Semana de Pascua. El funcionario dio a conocer que ya se preparan para una serie de eventos de talla mundial que mantendrán al destino en el radar internacional durante los próximos meses; entre ellos destacan el Tulum Air Show, la carrera NASCAR, el torneo Ladies PGA de golf y la entrega de los Premios Platino del cine iberoamericano.

“Les llaman los Óscares del cine iberoamericano, con la presencia de muchas celebridades y un gran despliegue de impulso al turismo cinematográfico, que hoy está muy en boga en los destinos turísticos. También prepararemos eventos tan importantes como el Tianguis Turístico de México, ferias como la de cruceros en Miami, WTM en São Paulo, y así iremos generando esfuerzos de promoción para los próximos meses, esperando que el verano sea muy positivo para nuestros destinos y que 2026 sea un año histórico en materia turística”, enfatizó.