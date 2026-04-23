Se juega la penúltima fecha del Clausura 2026 y aún hay boletos en disputa

La recta final de la Fase Regular en la Liga MX entra en su momento decisivo con la disputa de la penúltima jornada, donde todavía quedan cuatro lugares disponibles para la Liguilla. La competencia se intensifica con varios equipos luchando por asegurar su presencia en la ‘Fiesta Grande’.

Hasta el momento, clubes como Chivas, Pachuca, Pumas y Cruz Azul ya tienen garantizado su lugar en la fase final, mientras que Toluca se encuentra muy cerca de sellar su clasificación de manera matemática.

En tanto, equipos como América, Atlas y León encaran esta jornada con la presión de mantenerse dentro de los puestos que otorgan acceso directo a la Liguilla, en una batalla que promete emociones hasta el cierre del torneo.

Martes 21 de abril

Pumas vs FC Juárez

Horario: 7:00 pm CDMX | 9:00 pm E.T.

Lugar: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX Premium en México; ViX en USA

Querétaro vs Cruz Azul

Horario: 7:00 pm CDMX | 9:00 pm E.T.

Lugar: Estadio Corregidora

Transmisión : FOX One, FOX+ en México; TUDN en USA

Rayados vs Puebla

Horario: 9:00 pm CDMX | 11:00 pm E.T.

Lugar: Estadio BBVA

Transmisión: ViX Premium en México; TUDN en USA

León vs América

Horario: 9:06 pm CDMX | 11:06 pm E.T.

Lugar: Estadio León

Transmisión: FOX One, FOX+ en México; ViX en USA

Miércoles 22 de abril

Atlas vs Tigres

Horario: 7:00 pm CDMX | 9:00 pm E.T.

Lugar: Estadio Jalisco

Transmisión: TUDN, ViX Premium en México; TUDN en USA

Atlético San Luis vs Santos

Horario: 7:00 pm CDMX | 9:00 pm E.T.

Lugar: Estadio Libertad Financiera

Transmisión: ESPN y Disney+ en México; Vix en USA

Mazatlán vs Toluca

Horario: 7:00 pm CDMX | 9:00 pm E.T.

Lugar: Estadio El Encanto

Transmisión: FOX One, FOX, Azteca 7 en México; ViX en USA

Necaxa vs Chivas

Horario: 9:00 pm CDMX | 11:00 pm E.T.

Lugar: Estadio Victoria

Transmisión: Claro Sports, ViX Premium, TV Azteca, TUDN en México; CBS Sports en USA

Tijuana vs Pachuca

Horario: 9:00 pm CDMX | 11:00 pm E.T.

Lugar: Estadio Caliente

Transmisión: FOX One, FOX en México; ViX USA