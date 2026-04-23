Se juega la penúltima fecha del Clausura 2026 y aún hay boletos en disputa

La recta final de la Fase Regular en la Liga MX entra en su momento decisivo con la disputa de la penúltima jornada, donde todavía quedan cuatro lugares disponibles para la Liguilla. La competencia se intensifica con varios equipos luchando por asegurar su presencia en la ‘Fiesta Grande’.
Hasta el momento, clubes como Chivas, Pachuca, Pumas y Cruz Azul ya tienen garantizado su lugar en la fase final, mientras que Toluca se encuentra muy cerca de sellar su clasificación de manera matemática.
En tanto, equipos como América, Atlas y León encaran esta jornada con la presión de mantenerse dentro de los puestos que otorgan acceso directo a la Liguilla, en una batalla que promete emociones hasta el cierre del torneo.
Martes 21 de abril
Pumas vs FC Juárez
Horario: 7:00 pm CDMX | 9:00 pm E.T.
Lugar: Estadio Olímpico Universitario
Transmisión: ViX Premium en México; ViX en USA
Querétaro vs Cruz Azul
Horario: 7:00 pm CDMX | 9:00 pm E.T.
Lugar: Estadio Corregidora
Transmisión : FOX One, FOX+ en México; TUDN en USA
Rayados vs Puebla
Horario: 9:00 pm CDMX | 11:00 pm E.T.
Lugar: Estadio BBVA
Transmisión: ViX Premium en México; TUDN en USA
León vs América
Horario: 9:06 pm CDMX | 11:06 pm E.T.
Lugar: Estadio León
Transmisión: FOX One, FOX+ en México; ViX en USA
Miércoles 22 de abril
Atlas vs Tigres
Horario: 7:00 pm CDMX | 9:00 pm E.T.
Lugar: Estadio Jalisco
Transmisión: TUDN, ViX Premium en México; TUDN en USA
Atlético San Luis vs Santos
Horario: 7:00 pm CDMX | 9:00 pm E.T.
Lugar: Estadio Libertad Financiera
Transmisión: ESPN y Disney+ en México; Vix en USA
Mazatlán vs Toluca
Horario: 7:00 pm CDMX | 9:00 pm E.T.
Lugar: Estadio El Encanto
Transmisión: FOX One, FOX, Azteca 7 en México; ViX en USA
Necaxa vs Chivas
Horario: 9:00 pm CDMX | 11:00 pm E.T.
Lugar: Estadio Victoria
Transmisión: Claro Sports, ViX Premium, TV Azteca, TUDN en México; CBS Sports en USA
Tijuana vs Pachuca
Horario: 9:00 pm CDMX | 11:00 pm E.T.
Lugar: Estadio Caliente
Transmisión: FOX One, FOX en México; ViX USA