El Monzón de México traerá lluvias y frescura a Sonora: pronósticos y temperaturas esperadas

Las condiciones generadas por el Monzón de México mantendrán altas probabilidades de lluvia esta semana, además de favorecer un ligero descenso en las temperaturas, informó Gilberto Lagarda Vásquez, jefe de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El especialista explicó que el fenómeno continúa aportando una importante entrada de humedad a la entidad, lo que incrementará las posibilidades de precipitacionesen gran parte del Estado.

“Hay condiciones muy favorables para la presencia del Monzón de México en Sonora, generando una alta afluencia de humedad y una alta posibilidad de lluvias. Esto también ayudará a que las temperaturas bajen ligeramente y se alejen de los 45°C, para mantenerse entre los 38 y 40°C durante estos días”, señaló.

Detalló que las probabilidades de lluvia se mantendrán entre 50 y 60% en las regiones Norte, Oriente y Sur del Estado; de 40 a 50% en la zona Centro; y alrededor de 30% en el Noroeste.

Para este martes los acumulados de lluvia más importantes se esperan en Agua Prieta, Arizpe, Yécora, Guaymas y Álamos, donde podrían registrarse precipitaciones de 20 milímetros o más.

El miércoles, las tormentas más intensas se pronostican para Nogales, Sahuaripa, Yécora, Santa Ana, Moctezuma, Nacozari, Cananea, Agua Prieta, Álamos y Hermosillo.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 35 y 40°C en la mayor parte del Estado. En Cananea, Álamos y Yécora se prevén las condiciones más frescas, con temperaturas máximas de 30 a 35°C y mínimas de entre 18 y 24°C.

En contraste, San Luis Río Colorado, Sonoyta y Caborca continuarán registrando el ambiente más caluroso de la entidad, con temperaturas máximas superiores a los 40°C y mínimas por encima de los 30°C, y menor probabilidad de lluvias.