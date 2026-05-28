Circulan alrededor de 60 mil vehículos afiliados en Sonora: Onappafa

Aunque el ingreso de vehículos nuevos es bajo, el número de unidades afiliadas se mantiene estable por la actualización y regularización de registros.

Alrededor de 60 mil vehículos afiliados circulan actualmente en Sonora a través de distintas organizaciones que representan a propietarios de unidades de procedencia extranjera, informó Gamaliel Cañedo Maciel, representante y líder estatal de ONAPPAFA en la entidad.

El dirigente explicó que este padrón se integra por vehículos registrados en agrupaciones como Líder, CIPPAFA, FEA, ODEPAFA y ONAPPAFA, las cuales atienden trámites relacionados con afiliaciones, reafiliaciones y cambios de propietario.

Movimiento actual y dinámica de afiliaciones en Sonora

De acuerdo con Cañedo Maciel, el movimiento actual dentro de estas organizaciones no se concentra tanto en el ingreso de vehículos nuevos, sino en personas que actualizan su registro o realizan cambios por compra, venta o modificación de dueño.

Actualmente, dijo, entre las agrupaciones que representan a este sector se afilian alrededor de 20 a 25 vehículos diarios, principalmente como parte de procesos de reafiliación o regularización interna dentro de los padrones.

“La mayoría de las afiliaciones ahorita son de reafiliaciones de personas que ya estaban afiliadas, pero han entrado muy pocos vehículos en el momento”, señaló el representante estatal de ONAPPAFA.

Cañedo Maciel indicó que, aunque el flujo de nuevas unidades es bajo, el número de vehículos afiliados que circulan en Sonora se mantiene como un tema relevante por el volumen de familias que utilizan estas unidades en sus actividades cotidianas.

El dirigente reiteró que en la entidad se mantiene una presencia amplia de este tipo de vehículos, al señalar que “sí hay alrededor de unos 60 mil vehículos en todo Sonora”.