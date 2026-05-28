Alertan por aumento de picaduras de alacrán en Sonora; así debes actuar ante una mordedura

Las picaduras de alacrán en Sonora registraron un incremento de 67.78% durante las primeras semanas de 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado, situación que autoridades de Salud relacionan con el aumento de temperaturas y la activación de especies ponzoñosas en viviendas y zonas urbanas.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) de la Secretaría de Salud, al corte del 9 de mayo se contabilizaron mil 057 casos de picaduras de alacrán en la entidad, frente a los 630 registrados durante el mismo periodo de 2025.

CALOR ACTIVA ALACRANES Y ARAÑAS

Cristian Isaak Tortolero Tarazón, responsable estatal de Otras Enfermedades Transmitidas por Vector de la Secretaría de Salud, explicó que el incremento suele comenzar entre marzo y abril debido al aumento de temperaturas.

Indicó que especies como alacranes, viuda negra y araña violinista suelen refugiarse en espacios oscuros y sitios poco movidos dentro de las viviendas.

Cristian Tortolero explicó que los alacranes y arañas son organismos ectotermos, por lo que dependen de las condiciones ambientales para regular su temperatura corporal.

“Los alacranes van a estar principalmente en sitios donde estén sobrelapados, material de concreto, ladrillos, láminas, cualquier lugar que les sirva como tipo cuevita y por lo general las vuidas negras y violinistas son organismos que suelen estar lejos de los humanos en el sentido que no buscan interactuar mucho”, comentó.

QUÉ HACER Y QUÉ EVITAR

El especialista recomendó evitar remedios caseros ante una picadura o mordedura, ya que pueden complicar la atención médica posterior.

“Debemos evitar a toda costa los torniquetes y los remedios caseros como untar ajo, leche o pasta de dientes. Los remedios caseros siempre hay que procurar evitarlos por lo mismo de que pueden generar algún tipo de reacciones que al acudir a la atención médica puede haber dificultad”.

Precisó que tras una picadura se debe inmovilizar el miembro afectado y acudir de inmediato a un hospital o área de urgencias.

HOSPITALES CUENTAN CON ANTÍDOTOS

Cristian Tortolero señaló que la mayoría de las unidades médicas de segundo nivel ya cuentan con los antídotos necesarios para atender este tipo de emergencias.