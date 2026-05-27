Sonora lidera producción nacional de oro y cobre

El estado de Sonora se encuentra dentro de las principales zonas del país en materia de producción minera, al mantenerse como líder nacional en cobre y con mayor extracción de oro y plata.

De acuerdo con datos económicos de Sonora compartido por el Inegi, la actividad aporta alrededor del 33% del valor total de la producción minera nacional, y representa entre el 20% y 25% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, considerando la extracción, proveeduría y servicios relacionados.

Especialistas en materia económica y financiera del estado señalaron que la fortaleza minera de Sonora continúa siendo uno de los pilares del desarrollo regional, impulsada principalmente por las operaciones ubicadas en Cananea, Nacozari, Caborca, Álamos, Sahuaripa y Santa Ana, además de la creciente demanda internacional de minerales estratégicos para la transición energética.

De la misma forma en el más reciente reporte de la Industria Minerometalúrgica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicado el 25 de mayo, Sonora se mantiene como el principal productor nacional de cobre.

Durante marzo de este año la entidad registró una producción de 48 mil 261 toneladas, cifra superior a las 47 mil 062 toneladas reportadas en el mismo periodo de 2025, lo que representó un crecimiento anual de 2.5%.

El liderazgo sonorense en este metal se sustenta principalmente en las operaciones de gran escalainstaladas en Cananea y Nacozari, donde se ubican algunos de los complejos mineros más importantes de América Latina.

En 2025 se tiene que la producción acumulada de cobre en la entidad superó las 44 mil toneladas, consolidando a Sonora como referente nacional e internacional para industrias vinculadas a la electromovilidad, energías limpias y manufactura tecnológica. En materia de oro, Sonora continúa ocupando una posición destacada a nivel nacional.

El informe del Inegi indica que durante marzo de 2026 la entidad produjo dos mil 013 kilogramos de este metal precioso, volumen que la colocó como el principal estado productor del país, por encima de Zacatecas, Guerrero, Chihuahua y Durango.

La región de Caborca es uno de los principales motores de esta actividad gracias a la operación de la mina La Herradura, considerada una de las más importantes de México.

Datos del gobierno estatal señalan que la producción acumulada de oro alcanzó alrededor de tres mil 371 kilogramos durante 2025, reflejando un crecimiento anual en este segmento.

Respecto a la plata, Sonora se ubicó en el cuarto lugar nacional al registrar una producción de 62 mil 409 kilogramos durante marzo de 2026, lo que representó un crecimiento anual de 10.5%, uno de los incrementos más significativos entre los principales estados productores del país. Por delante se ubicaron Zacatecas, Durango y Chihuahua.

En ese sentido, la minería sonorense genera además miles de empleos directos e indirectos y exportaciones superiores a los 800 millones de dólares trimestrales, fortaleciendo la actividad económica de diversas regiones del estado.

A nivel nacional, el reporte del Inegi muestra que la producción minerometalúrgica registró una disminución de 1.4% mensual y de 3.4% anual durante marzo de 2026; sin embargo, minerales como el cobre y la plata reportaron incrementos de 3.7% y 4.6%, respectivamente, comportamiento que favorece directamente a entidades líderes como Sonora.