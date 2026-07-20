Emiten avisos para retirar autos chatarra en Puerto Peñasco

Los ciudadanos pueden notificar al gobierno sobre la presencia de unidades en desuso.

El Gobierno Municipal de Puerto Peñasco emitió avisos para retirar autos chatarra en Puerto Peñasco. Las autoridades identificarán vehículos en desuso que permanecen estacionados en calles y zonas de uso común. El objetivo es reducir las afectaciones a la movilidad y atender una de las principales demandas de los habitantes.

Ante ello, el Ayuntamiento de Puerto Peñasco ya comenzó las visitas de inspección en diferentes puntos del municipio, principalmente en talleres y patios donde fueron ubicadas unidades deterioradas. Los funcionarios explicaron que estas acciones forman parte de una estrategia para recuperar áreas ocupadas irregularmente.

Hasta la fecha, los propietarios de autos chatarras han mostrado apertura para atender los avisos y retirar los automóviles. El gobierno local continuará con el operativo en distintos sectores y recordó que la ciudadanía puede realizar reportes de vehículos abandonados mediante WhatsApp, disponible en el número 638-112-5003.