Conade y Codeson formalizan convenio para impulsar el deporte en Sonora

Como parte de su visita a Sonora, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, participó en la firma de un convenio de colaboración con la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo en la entidad.

El funcionario federal explicó que este acuerdo permitirá consolidar estrategias conjuntas para la formación de atletas, así como reforzar programas de alto rendimiento.

Durante su visita, destacó el potencial de Sonora en diversas disciplinas, en particular en el levantamiento de pesas, donde el estado ha obtenido resultados relevantes a nivel nacional.

Pacheco señaló que también se impulsan acciones en municipios prioritarios como Cajeme, donde el deporte forma parte de estrategias orientadas a la prevención y reconstrucción del tejido social.

En el marco de su agenda, recorrió instalaciones deportivas y sostuvo encuentros con atletas sonorenses, a quienes reconoció por su nivel competitivo y desempeño.