Colectivos reportan hallazgo de osamentas humanas en fosa clandestina del valle de Guaymas, Sonora

En el ejido Felipe Ángeles, en el valle de Guaymas, Sonora colectivos de búsqueda reportaron el hallazgo de tres osamentas durante una jornada realizada 06 de abril, en un predio ubicado en zona despoblada donde ya habían encontrado cuerpos humanos.

De acuerdo con la información difundida por los propios colectivos, las osamentas fueron localizadas en tres fosas distintas dentro del mismo terreno.

En cada punto se encontraron restos humanos junto a diversas prendas y objetos personales que podrían ser clave para su identificación.

Entre los indicios recuperados se encuentran pantalones de mezclilla, camisetas, sudaderas, tenis y ropa interior, así como artículos como una funda de navaja.

Además, en el área también se detectaron restos óseos en superficie, lo que sugiere que el sitio podría haber sido utilizado en más de una ocasión.

Las labores se llevaron a cabo con el acompañamiento de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, así como con resguardo de corporaciones de seguridad, quienes brindaron apoyo durante la intervención en campo.

Colectivos como Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme y Buscadoras de la Frontera Nogales informaron que continuarán con las jornadas en la zona en los próximos días, con el objetivo de descartar el predio y avanzar en la localización de personas desaparecidas.