Repunta ocupación hotelera en las islas de Quintana Roo

Los 12 destinos del estado reportan incremento de hasta 2 por ciento en comparación con el 2025

La primera semana de vacaciones generó buenas cifras de ocupación hotelera en el Caribe Mexicano, principalmente en las islas del estado de Quintana Roo: Holbox, Isla Mujeres y Cozumel, compartió Bernardo Cueto Riestra, secretario de turismo.

Con un incremento de hasta 2 por ciento en la ocupación hotelera en comparación con el año anterior, los 12 destinos de Quintana Roo han experimentado una afluencia masiva de visitantes; este crecimiento sostenido se produce incluso tras la adición de más de cuatro mil nuevas habitaciones de hotel en el último año, lo que demuestra una demanda que supera constantemente el aumento de la oferta de infraestructura.

“Esto quiere decir que la primera semana de esta Semana Santa recibimos 10 mil turistas más de los registrados en la Semana Santa del 2025. Son más de 600 mil turistas en esta semana que han disfrutado de los destinos del Caribe Mexicano y que nos siguen posicionando como la capital mundial de las vacaciones, en donde la inmensa mayoría de familias que buscan vacacionar, sobre todo en México, pero también en muchas partes del mundo, pues eligen y siguen eligiendo el Caribe Mexicano y sus 12 destinos este año”, enfatizó.

Las cifras oficiales indican que el estado ha recibido a miles de turistas adicionales respecto al mismo periodo en 2025, superando los registros previos y destinos como Holbox han reportado picos de ocupación superiores al 90 por ciento, mientras que Isla Mujeres y Cozumel también destacan por ser los puntos con mayor incremento en la afluencia.

Añadió que el dinamismo aéreo ha sido una pieza fundamental en este éxito, registrando cientos de operaciones diarias en los cuatro aeropuertos internacionales de la entidad, marcando jornadas récord para el presente año.

Ante ello y porque la eficiencia operativa también es una prioridad para garantizar una estancia placentera, indicó que el Aeropuerto Internacional de Cancún ha modernizado sus filtros migratorios con tecnología de e-gates automatizadas, permitiendo a los viajeros con pasaportes biométricos agilizar su ingreso al país.